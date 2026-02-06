L’asilo chiuso dopo la tragedia Genitori pronti a scendere in piazza

Dopo la morte di un bambino di due anni, l’asilo nido Ambarabà di Soci rimane chiuso da novembre. Le famiglie non si arrendono e minacciano di scendere in piazza, decise a chiedere risposte e giustizia. Quasi sessanta genitori sono pronti a far sentire la loro voce, convinti che ci siano ancora cose da chiarire sulla tragedia.

di Sonia Fardelli Vogliono andare fino in fondo le sessanta famiglie dei bambini che frequentavano l’asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da novembre in seguito alla tragica fine di un piccolo di due anni. Domani, a partire dalle ore 10.30, un gruppo di genitori dell’asilo nido scenderanno in piazza per protestare su questa situazione che sta creando non pochi disagi con i bimbi a casa da mesi e senza nessun servizio sostitutivo. La manifestazione, organizzata dal comitato dei genitori, prenderà avvio da piazza Tarlati per poi muoversi in corteo fino al Comune. I promotori dell’iniziativa chiariscono che lo scopo della manifestazione non è chiedere il dissequestro della struttura, che segue tempi e percorsi legali definiti, ma piuttosto richiamare " attenzione, responsabilità e la valutazione concreta di soluzioni alternative, mai realmente percorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza Approfondimenti su Ambarabà Soci Asilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. “Vogliamo risposte e soluzioni” I genitori dei bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci sono scesi in piazza per chiedere risposte e soluzioni. Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste' La deputata Boldrini ha dichiarato che l’Italia è pronta a sostenere le proteste in Iran, mantenendo un dialogo costante con il movimento iraniano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ambarabà Soci Argomenti discussi: L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza; Nessuna autorizzazione della Regione, chiuso dai Nas un asilo nido abusivo; Morte di Leo: asilo chiuso da oltre 2 mesi. L'opposizione: L'amministrazione dica cosa vuole fare; Terzo furto in pochi giorni, chiuso ancora l'asilo Girasole: Ma sembra più un attacco alle istituzioni. L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazzaLe famiglie protestano per la mancanza di risposte istituzionali e per l’assenza di un servizio sostitutivo. Domani è in programma la manifestazione. Vogliamo soluzioni concrete per i nostri bambini ... lanazione.it Asilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. Vogliamo risposte e soluzioniSoci, mamme e papà manifestano per la riapertura del nido. Siamo stati lasciati soli. Intanto il gruppo Lista di Comunità chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale ... msn.com Dodici bambini, due genitori e due insegnanti di un asilo nido di Milano sono rimasti intossicati stamattina a causa di una fuga di monossido di carbonio che si è sprigionata nei locali della scuola, in viale Certosa. LEGGI DI PIÙ SU LEDICOLA.IT #Milano #fuga facebook

