L’asilo chiuso dopo la tragedia Genitori pronti a scendere in piazza

Da lanazione.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la morte di un bambino di due anni, l’asilo nido Ambarabà di Soci rimane chiuso da novembre. Le famiglie non si arrendono e minacciano di scendere in piazza, decise a chiedere risposte e giustizia. Quasi sessanta genitori sono pronti a far sentire la loro voce, convinti che ci siano ancora cose da chiarire sulla tragedia.

di Sonia Fardelli Vogliono andare fino in fondo le sessanta famiglie dei bambini che frequentavano l’asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da novembre in seguito alla tragica fine di un piccolo di due anni. Domani, a partire dalle ore 10.30, un gruppo di genitori dell’asilo nido scenderanno in piazza per protestare su questa situazione che sta creando non pochi disagi con i bimbi a casa da mesi e senza nessun servizio sostitutivo. La manifestazione, organizzata dal comitato dei genitori, prenderà avvio da piazza Tarlati per poi muoversi in corteo fino al Comune. I promotori dell’iniziativa chiariscono che lo scopo della manifestazione non è chiedere il dissequestro della struttura, che segue tempi e percorsi legali definiti, ma piuttosto richiamare " attenzione, responsabilità e la valutazione concreta di soluzioni alternative, mai realmente percorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217asilo chiuso dopo la tragedia genitori pronti a scendere in piazza

© Lanazione.it - L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza

Approfondimenti su Ambarabà Soci

Asilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. “Vogliamo risposte e soluzioni”

I genitori dei bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci sono scesi in piazza per chiedere risposte e soluzioni.

Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste'

La deputata Boldrini ha dichiarato che l’Italia è pronta a sostenere le proteste in Iran, mantenendo un dialogo costante con il movimento iraniano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ambarabà Soci

Argomenti discussi: L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza; Nessuna autorizzazione della Regione, chiuso dai Nas un asilo nido abusivo; Morte di Leo: asilo chiuso da oltre 2 mesi. L'opposizione: L'amministrazione dica cosa vuole fare; Terzo furto in pochi giorni, chiuso ancora l'asilo Girasole: Ma sembra più un attacco alle istituzioni.

l asilo chiuso dopoL’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazzaLe famiglie protestano per la mancanza di risposte istituzionali e per l’assenza di un servizio sostitutivo. Domani è in programma la manifestazione. Vogliamo soluzioni concrete per i nostri bambini ... lanazione.it

l asilo chiuso dopoAsilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. Vogliamo risposte e soluzioniSoci, mamme e papà manifestano per la riapertura del nido. Siamo stati lasciati soli. Intanto il gruppo Lista di Comunità chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.