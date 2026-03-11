Il sistema sanitario della Puglia presenta un disavanzo di 369 milioni di euro nel bilancio del 2025, una cifra che preoccupa politici e cittadini. Il rappresentante di Fratelli d’Italia annuncia che saranno fatte “barricate” per tutelare gli interessi della regione. La situazione finanziaria della sanità pugliese resta al centro delle discussioni, mentre i problemi di gestione continuano a essere sotto osservazione.

Il sistema sanitario della Puglia continua a restare al centro del confronto politico e istituzionale dopo l’emergere di un disavanzo nei conti del 2025 pari a 369 milioni di euro. Il dato è stato annotato durante un incontro a Roma con i ministeri dell’Economia e della Salute, convocato per fare il punto sulla situazione finanziaria della sanità della regione guidata da Antonio Decaro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il deficit sarebbe legato principalmente alla mobilità passiva – ovvero i costi sostenuti per i pazienti pugliesi che scelgono di curarsi in altre regioni – oltre all’aumento della spesa farmaceutica e ai costi per il personale sanitario, tra rinnovi contrattuali e nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanità pugliese in rosso, il buco rischiano di pagarlo i cittadini. Pagliaro (FdI): “Faremo le barricate”

