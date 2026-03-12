Casa Sollievo la replica | Abbiamo un credito di 32,2 milioni nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia

Casa Sollievo ha confermato di avere un credito di 32,2 milioni di euro nei confronti di ASL Foggia e della Regione Puglia. La comunicazione è arrivata dopo le recenti dichiarazioni riguardanti i pagamenti e le controversie finanziarie tra le parti. La struttura ha precisato l'importo e le entità coinvolte senza aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda.

In una conferenza stampa convocata oggi, giovedì 12 marzo, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha: -ribadito di essere l'unico soggetto ad aver rispettato gli accordi del 27 dicembre siglati con Regione Puglia e OO.SS. Il 27 dicembre 2025, presso il Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Arre di Crisi (SEPAC) della Regione Puglia, alla presenza dell'allora presidente Michele Emiliano, su convocazione dell'allora assessore Leo Caroli sono intervenuti i massimi dirigenti del SEPAC, del Dipartimento Sanità, dell'ASL FG, dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza unitamente a tutte le OO. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Casa Sollievo, la replica: “Abbiamo un credito di 32,2 milioni nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia” Articoli correlati Casa Sollievo: 32 milioni di credito ribaltati in debitoLa tensione si è fatta palpabile a San Giovanni Rotondo, dove il direttore generale Gino Gumirato ha lanciato un monito diretto alla Regione Puglia e... Leggi anche: Decreti ingiuntivi, Casa Sollievo replica e punta il dito contro Asl Fg e Regione: "Pronti ricorsi e denunce" Tutti gli aggiornamenti su Casa Sollievo Discussioni sull' argomento Casa Sollievo, un solo decreto ingiuntivo e dal 1° giugno cambia il contratto: i sindacati valutano ricorso - FoggiaToday; La replica dei sindacati alla nota della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. CASA SOLLIEVO Certificazione delle funzioni non tariffate, Casa Sollievo: La Regione dovrà rispettare la normativaL’ospedale ha sottolineato di essere l’unico soggetto ad aver rispettato gli accordi del 27 dicembre 2025 con la Regione ... statoquotidiano.it Casa Sollievo: Certificazione delle funzioni non tariffate, la Regione Puglia dovrà rispettare la normativa vigente e le proprie delibereIl 27 dicembre 2025, presso il Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Arre di Crisi (SEPAC) della Regione Puglia, alla presenza dell’allora presidente Michele Emiliano, su convocazione ... manfredonianews.it ++ ULTIMA ORA ++ Gumirato tranchant con la Regione: "Rispetta la Legge e le delibere e risolviamo la crisi di Casa Sollievo della Sofferenza" - facebook.com facebook Open Day sulla psoriasi a Casa Sollievo della Sofferenza: visite dermatologiche gratuite l’11 marzo L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda, offre consulti su prenotazione per sensibilizzare sulla malattia e facilitare l'accesso alle terapie operapadrepi x.com