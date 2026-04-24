Bilancio | 350 milioni per sanità lavoro e nuovi aeroporti

La Giunta ha approvato una variazione di bilancio di 350 milioni di euro destinati a settori come sanità, lavoro e infrastrutture aeroportuali. La decisione riguarda l’assegnazione di fondi aggiuntivi per finanziare interventi e progetti in questi ambiti. La variazione viene inserita nel documento di bilancio ufficiale e sarà soggetta alle procedure di approvazione definitiva. Nessuna informazione riguardo ai dettagli specifici dei singoli interventi è stata comunicata.

? Cosa sapere La Giunta approva variazione di bilancio da 350 milioni per sanità, lavoro e aeroporti.. I fondi finanzieranno 100 milioni per la sanità e 30 milioni per la fusione aeroportuale.. La Giunta ha dato il via libera a una variazione di bilancio triennale che mette in campo oltre 350 milioni di euro da programmare, inseriti in un bacino complessivo di 750 milioni, su proposta dell’assessore Meloni. L’intervento, avanzato da Giuseppe Meloni, punta a gestire risorse strategiche già destinate dall’Esecutivo alla sanità e al contrasto dello spopolamento. Il provvedimento deve ora affrontare l’iter parlamentare regionale, partendo dal lavoro della commissione Bilancio, dove i membri avranno la facoltà di emendare o modificare le destinazioni dei fondi approvati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio: 350 milioni per sanità, lavoro e nuovi aeroporti Notizie correlate Bilancio Veneto: 38 milioni per le scuole e sanità potenziataIl bilancio regionale del Veneto è stato approvato con un mese di anticipo rispetto ai termini legali, uscendo definitivamente dall’esercizio... Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionaleRimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amplifon, bilancio 2025: ricavi a 2,4 miliardi; Via libera della Giunta alla manovrina da 350 milioni; Titoli del debito: record di offerte per oltre 7,5 miliardi; Amplifon, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,29 euro. Ok dalla Giunta alla manovrina da 350 milioniOltre 100 milioni andranno su sanità e politiche sociali, 30 milioni per la fusione dei tre aeroporti, 6 per la valorizzazione delle Domus de Janas ... rainews.it Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianareOlimpiadi, costi alle stelle e previsioni sbagliate. Buco da 310 milioni per la Fondazione olimpica. Che ora il pubblico deve ripianare ... lanotiziagiornale.it I dati arrivano del bilancio approvato dal Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - facebook.com facebook Un bilancio disastroso. La strage di #lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è ormai fuori controllo: il numero di lupi morti è salito a 21. Fermare i crimini di natura è sempre più urgente. Firma la nostra petizione wwf.it/criminidinatura x.com