Dall' attenzione verso i pazienti alle aggressioni ai sanitari | sul pronto soccorso l' incontro tra Ugl Salute e Asl

L’Ugl Salute ha incontrato i rappresentanti dell’Asl per discutere delle crescenti tensioni nel pronto soccorso, causate dalla gestione del triage e dall’intenso lavoro degli operatori. Durante l’incontro, si sono analizzate le difficoltà quotidiane degli operatori sanitari, spesso vittime di comportamenti aggressivi dai pazienti e dai loro familiari. La discussione si è concentrata anche sulla necessità di migliorare le procedure di sicurezza e di assistenza. La questione rimane al centro del dibattito sanitario locale.

Gestione del triage del pronto soccorso, ma anche organizzazione quotidiana dell'assistenza dei pazienti e aggressioni ai sanitari. Questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nell'incontro tra il segretario regionale dell'Ugl Salute Abruzzo Stefano Matteucci e quello provinciale Guglielmo Addante, con i referenti della Asl. Un incontro conoscitivo e di confronto, spiegano i due, sulle principali criticità segnalate quotidianamente dagli operatori. Sono stati inoltre discussi possibili aggiornamenti e miglioramenti dei protocolli esistenti, con l'obiettivo di rendere ancora più efficace la risposta del sistema di emergenza-urgenza.

