Sanità in Campania l' Ugl Salute | Un milione e mezzo di cittadini rinuncia alle cure

L’Ugl Salute denuncia che nel 2025, in Campania, un milione e mezzo di persone hanno smesso di curarsi a causa dei costi elevati o delle lunghe liste di attesa. La situazione si aggrava soprattutto nelle aree più periferiche della regione, dove l’assistenza sanitaria diventa sempre più difficile da raggiungere.

“I dati emersi dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research fotografano una realtà drammatica: in Campania nel 2025 un milione e mezzo di cittadini ha rinunciato alle cure per motivi economici o per le liste d’attesa troppo lunghe. Non siamo più davanti a semplici criticità organizzative, ma a una vera e propria emergenza sociale”. È quanto dichiara il segretario regionale Ugl Salute Campania Gerardo Mariando i numeri che evidenziano come oltre un paziente su due abbia dovuto fare i conti con le cosiddette “liste d’attesa chiuse”, senza nemmeno la possibilità di prenotare una prestazione sanitaria.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A causa delle spese troppo alte e delle lunghe attese, oltre un milione di siciliani nel 2025 hanno deciso di rinunciare a cure, visite o interventi.

Gennaro Sangiuliano: In Campania nomine politiche e appalti lenti. Dobbiamo concentrarci su sanità, trasporti e pagare meglio medici e infermieri.Eletto all'unanimità capogruppo di Fratelli d'Italia a dicembre 2025, pone al centro sanità e trasporti, proponendo un'opposizione «intransigente ma aperta»

Sanità, allarme Campania: 1,5 milioni rinunciano alle cure tra costi e attese

