Sanità e salute non lasciarle a influncer tuttologi Francesco Vaia nel terzo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’

Nel terzo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’, Francesco Vaia ha sottolineato l’importanza di affidarsi a scienziati autentici per le informazioni sulla salute, evitando di seguire consigli da influencer non qualificati. Ha aggiunto che è fondamentale leggere e comprendere ciò che accade nella realtà quotidiana, mantenendo un atteggiamento critico e informato. Vaia ha evidenziato la necessità di distinguere tra fonti affidabili e non nel campo della sanità.

(Adnkronos) – Degli scienziati influencer "abbiamo bisogno" perché "devi leggere quello che accade nella realtà che vivi. Abbiamo bisogno di uno sguardo e di un linguaggio nuovi che sappiano catturare i giovani" ma "i colleghi o gli esperti non devono essere tuttologi, ovvero parlare anche di altro perché se io faccio un altro mestiere non.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’(Adnkronos) – Le liste d'attesa? "Una vergogna, il cittadino le sente sulla sua pelle come una cosa odiosa". Pnrr? “Evitare cattedrali nel deserto”, Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’(Adnkronos) – A giugno si chiude la 'Missione 6 Salute' del Pnrr, "si devono evitare le cattedrali nel deserto, le Case di comunità e gli Ospedali di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa accadrà con il Pnrr Salute? Vaia avverte sui rischi delle cattedrali nel deserto; Vaia, 'su case di comunità no a riforme senza medici'; Riforma medici di famiglia, le reazioni del mondo sanitario; Francesco Vaia: ‘Pnrr, evitiamo cattedrali nel deserto’ nel nuovo vodcast. Sanità, Vaia: Serve una scossa, no alle riforme senza confrontoNapoli, 24 Aprile - Serve una scossa nella sanità pubblica, basta parlare di soluzioni per le liste di attesa in maniera astratta e senza interventi ... sciscianonotizie.it Tra passato e presente: i mali della sanitàDal 2000 al 2025 il professore Francesco Vaia è stato tra i protagonisti della sanità del Paese. Dalla lotta al Covid, come direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, tra i pochi a non cadere n ... notizie.it Pnrr “Evitare cattedrali nel deserto”, Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ - facebook.com facebook