Mercato San Severino stallo per Distretto sanitario e Centro diabetologico

A Mercato San Severino il Distretto sanitario e il Centro diabetologico sono al centro di un blocco operativo. Il sindaco ha scritto alla Direzione Generale dell’Asl per ottenere spiegazioni sui ritardi e sull'inutilizzo delle strutture appena realizzate a San Vincenzo. La questione riguarda la mancata attivazione di servizi fondamentali per la comunità locale. La situazione rimane irrisolta e al momento non sono stati annunciati interventi ufficiali.

Lettera alla Direzione Generale dell'Asl: lavori fermi a San Vincenzo e struttura pronta ma non utilizzata per farmacia e diabetologia Il Distretto sanitario Mercato San Severino torna al centro del dibattito. Il sindaco Antonio Somma ha inviato una missiva alla Direzione Generale dell'Asl per chiedere chiarimenti su ritardi e mancati utilizzi delle nuove strutture in località San Vincenzo. I lavori per la nuova sede del Distretto sanitario, avviati nel settembre 2025, risultano fermi da mesi. Nella comunicazione ufficiale si sottolinea l'assenza di giustificazioni per lo stop del cantiere. Secondo quanto evidenziato dall'amministrazione comunale, lo stallo rallenta il potenziamento dei servizi sanitari destinati alla comunità.