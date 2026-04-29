La coalizione ' Progetto Futuro' unita e determinata | via al percorso elettorale con Floriana Natale candidata sindaco

La coalizione ‘Progetto Futuro’ ha annunciato l’inizio del percorso elettorale per le prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. La compongono diversi partiti, tra cui Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi OraCittà Attiva, Cuore CivicoNoi Moderati e In…Formazione. La candidata sindaco scelta è Floriana Natale, e sono state presentate ufficialmente le liste dei candidati.

La coalizione ‘Progetto Futuro’, composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi OraCittà Attiva, Cuore CivicoNoi Moderati e In.Formazione, ha ufficialmente dato il via al percorso elettorale per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con la presentazione delle liste dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Nasce “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni RotondoSi è ufficialmente costituita la coalizione “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale, candidata Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo. Leggi anche: Lega e Udc fuori dal centrodestra sangiovannese, Natale candidata sindaca ma Cera boccia la coalizione Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: San Giovanni Rotondo, Floriana Natale candidata sindaco: Serve una guida stabile e concreta; Biodiversità o competitività? Il duello sul bilancio UE che deciderà il futuro del programma LIFE; Il centrosinistra riparte dal successo del Porticciolo: fiducia e progetti per il futuro di Santa Marinella; Amministrative a Laveno Mombello: Il Movimento 5 Stelle sostiene Diego Carmenati e Futuro Ideale. Ecco la scuola del futuro. Valpiana, a settembre nuova sede. Progetto presentato ai cittadiniMASSA MARITTIMAA Valpiana nasce la scuola del futuro. La giunta comunale di Massa Marittima ha presentato nella frazione il progetto esecutivo sul nuovo polo scolastico per l’infanzia e la primaria. lanazione.it Per il servizio civile che ho scelto scommessa futuro per il progetto io cosa mi dovrei studiare per il colloquio - facebook.com facebook