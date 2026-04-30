San Francesco nell' Italia contemporanea per il nuovo appuntamento del ciclo Visionari e o Profeti
Continua il percorso del nono ciclo di incontri “Visionari eo Profeti” realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, con un nuovo appuntamento nella Sala Grande previsto per domenica 24 maggio alle ore 17:00.Avremo il piacere di ospitare e ascoltare Daniele Menozzi (professore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Una raccolta di contenuti
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