Assisi rivive a Riccione | Amati e D’Alessio omaggiano Francesco e Giotto con uno spettacolo tra arte poesia e musica

Riccione si anima con uno spettacolo dedicato ad Assisi. Laura Amati e Pasquale D’Alessio portano in scena una serata tra arte, poesia e musica, celebrando San Francesco e Giotto. È un modo per avvicinare il pubblico alla loro eredità, con un mix di emozioni e cultura. La piazza si riempie di spettatori che vogliono riscoprire i valori e le immagini di due grandi simboli italiani.

Il dialogo tra arte, poesia e spiritualità si fa vivo a Riccione, lunedì sera, con lo spettacolo “Francesco e Giotto ad Assisi” di Laura Amati e Pasquale D’Alessio, un omaggio all’eredità di San Francesco d’Assisi e Giotto, figure centrali nella cultura italiana. L’appuntamento, inserito nel cartellone de “La bella stagione” a cura di Riccione Teatro, si terrà nella sala Granturismo del Palazzo del Turismo con sipario previsto per le 21. Lo spettacolo, concepito per celebrare gli 800 anni dalla morte del santo, non è una semplice rievocazione storica, ma un’immersione profonda nella vita e nel messaggio di Francesco, filtrati attraverso la lente degli affreschi che Giotto dipinse nella Basilica di Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

