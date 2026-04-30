Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra la Sampdoria e il Südtirol, con due giornate ancora da disputare nel campionato. La Sampdoria si trova con 41 punti in classifica, mentre il Südtirol ne ha uno in meno. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la propria posizione prima della fine del torneo.

Quando mancano due giornate alla fine del campionato, la Sampdoria ha 41 punti in classifica mentre il Südtirol ne ha uno in meno. L’Empoli, che ne ha 37, al momento andrebbe agli spareggi mentre la retrocessione diretta è a quota 34 punti. I liguri hanno lo scontro diretto a favore nei confronti dei toscani mentre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Südtirol (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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