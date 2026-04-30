Sampdoria-Südtirol venerdì 01 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici La Samp vuole chiudere la pratica salvezza

Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Sampdoria e Südtirol, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica a due turni dalla conclusione del campionato. La Sampdoria conta attualmente 41 punti, un punto in più rispetto al Südtirol, che ne ha 40. Le formazioni sono state annunciate e si stanno analizzando le quote e i pronostici per questa sfida.

Quando mancano due giornate alla fine del campionato, la Sampdoria ha 41 punti in classifica mentre il Südtirol ne ha uno in meno. L’Empoli, che ne ha 37, al momento andrebbe agli spareggi mentre la retrocessione diretta è a quota 34 punti. I liguri hanno lo scontro diretto a favore nei confronti dei toscani mentre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Südtirol (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. La Samp vuole chiudere la pratica salvezza Notizie correlate Sampdoria-Südtirol (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiQuando mancano due giornate alla fine del campionato, la Sampdoria ha 41 punti in classifica mentre il Südtirol ne ha uno in meno. Carrarese-Cesena (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Carrarese e Cesena va in scena venerdì 1° maggio ed è valida per la penultima giornata della Serie B. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Opta Sports: il match program di Sampdoria - Südtirol; Sampdoria-Südtirol venerdì 01 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici. Sampdoria Südtirol, per i rivali la gara si rivela cruciale! Allontana i fantasmi della CSampdoria Südtirol, vincere il match del Ferraris consentirebbe agli avversari di evitare la retrocessione in Serie C. Il dato Domani, venerdì 1 maggio, sarà il giorno di Sampdoria-Sudtirol, sfida val ... sampnews24.com L’ultima trasferta del Südtirol è sul campo della SampdoriaVenerdì primo maggio alle ore 15.00 i biancorossi di mister Castori affronteranno i blasonati blucerchiati sul terreno dello Stadio Luigi Ferraris di Marassi L’ultima trasferta della stagione regolare ... ladigetto.it #GMG SAMPDORIA: DIMISSIONI DI MANFREDI, PODESTÀ: "TUTTO IN EVOLUZIONE, IL FUTURO DIPENDERÀ DALLA VOLONTÀ DI JOSEPH TEY" di Maurizio Medulla Matteo Manfredi ha dato le dimissioni da presidente e in questo momento la Sampdoria - facebook.com facebook Futuro in bilico per Attilio #Lombardo che sta traghettando la #Sampdoria verso la salvezza, ma non è detto che venga confermato come allenatore per la prossima stagione. Pesano i dissidi avuti con diversi giocatori. #calciomercato x.com