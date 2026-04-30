Carrarese-Cesena venerdì 01 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1° maggio alle 15:00 si gioca la partita tra Carrarese e Cesena, valida per la penultima giornata della Serie B. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale, con le formazioni che sono state annunciate ufficialmente e le quote svelate dagli analisti. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con molti occhi puntati sui risultati.

La sfida tra Carrarese e Cesena va in scena venerdì 1° maggio ed è valida per la penultima giornata della Serie B. Si tratta di uno scontro diretto che può portare una delle squadre in piena zona playoff, mentre un pari servirebbe a poco ad entrambe. Partiamo dai toscani che giocano in casa e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Cesena (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPenultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carrarese - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Carrarese - Cesena in Diretta Streaming | DAZN IT; Carrarese-Cesena, mancano 180 minuti. Ashley Cole si gioca tanto: Dobbiamo mostrare il nostro lato migliore; Live Carrarese - Cesena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 01/05/2026. Carrarese-Cesena, mancano 180 minuti. Ashley Cole si gioca tanto: Dobbiamo mostrare il nostro lato miglioreAlla vigilia della prossima partita, mister Ashley Cole ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Carrarese e Cesena ... cesenatoday.it Scontro diretto tra Carrarese e Cesena per i playoffIl Cesena domani alle 15 (stadio Dei Marmi) contro la Carrarese si giocherà forse le ultime possibilità di partecipare ai prossimi playoff. L’ottavo posto lasciato la scorsa settimana dopo 12 turni ... corrierecesenate.it Cesena all’ultima chiamata playoff contro la Carrarese, Cole chiede una svolta: “Mi aspetto una prestazione da tre punti” - facebook.com facebook