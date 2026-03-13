Sampdoria-Venezia probabili formazioni | le scelte di Lombardo

Nella partita tra Sampdoria e Venezia, il tecnico della Sampdoria è stato sostituito: via Gregucci e Foti, al loro posto è stato nominato Attilio Lombardo, che fino a poco tempo fa faceva parte dello staff tecnico. La società ha deciso di affidargli la guida della squadra in un momento complicato, puntando sulla sua esperienza interna al club.

Ennesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a traghettare i blucerchiati verso una difficile salvezza. Il primo impegno è proibitivo, sabato 14 marzo alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris arriva infatti il Venezia capolista di Serie B che sta volando verso la Serie A. In porta sarà confermato Martinelli, in difesa ancora acciacchi per Hadzikadunic, che potrebbe comunque recuperare e andare in panchina, la novità potrebbe essere il ritorno di Ferrari con Palma e Viti, ma rimane comunque viva la candidatura di Abildgaard. Il danese, che... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

