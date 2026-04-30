Samira Lui la stella della Ruota della Fortuna rimanda il matrimonio con il fidanzato napoletano

Samira Lui, nota per il suo ruolo nella trasmissione televisiva, ha condiviso con il settimanale DiPiù Tv alcuni dettagli sulla sua vita privata. Durante l’intervista, ha annunciato di aver rimandato il matrimonio con il suo fidanzato napoletano, suscitando sorpresa tra i suoi seguaci. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le parole dell’attrice senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Samira Lui torna a parlare della sua vita privata con il settimanale DiPiù Tv, ma la notizia che dà ai suoi fan spegne l’entusiasmo per l’evento più atteso. Parliamo ovviamente del matrimonio che la bella spalla di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna conferma - come riporta Today.it - di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia un messaggio al suo Luigi: “Sono pronta al matrimonio”Le puntate de La Ruota della Fortuna iniziano sempre in maniera molto energica, con Gerry Scotti che tenta in tutti i modi di attrarre il pubblico da... La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con il vestito di CarnevaleUna puntata più giocosa del solito quella de La Ruota della Fortuna, d’altronde è il giorno più scherzoso dell’anno, il Martedì Grasso che pone fine... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui è pronta alle nozze: Ho appena fatto il taglio torta; Samira Lui, momento no: lo show mancato e niente nozze. Cosa sta succedendo; Samira Lui, malore a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti gela il pubblico così; Samira Lui madrina dell'Udinese. Giro di campo prima del Parma: Questa è casa mia. Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo: il volto de La Ruota della Fortuna dice Non ora!Samira decide di rimandare il matrimonio con lo storico fidanzato Luigi Punzo, scopriamo perché la showgirl sembra aver cambiato ... comingsoon.it Samira Lui, la stella della Ruota della Fortuna, rimanda il matrimonio con il fidanzato napoletanoSamira Lui torna a parlare della sua vita privata con il settimanale DiPiù Tv, ma la notizia che dà ai suoi fan spegne l’entusiasmo per l’evento più atteso. Parliamo ovviamente del matrimonio che la b ... napolitoday.it Gerry Scotti prova a imitare Samira Lui ma scivola sulla canzone Nel corso della puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha regalato un momento di ilarità riuscendo a imitare il balletto di Samira Lui. La showgirl, come sempre, è entrata i - facebook.com facebook