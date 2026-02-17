La Ruota della Fortuna Samira Lui stupisce con il vestito di Carnevale

Samira Lui ha scelto un costume di Carnevale colorato e sorprendente, attirando l’attenzione dei telespettatori durante la puntata di La Ruota della Fortuna. La conduttrice ha deciso di festeggiare il Martedì Grasso con un abbigliamento allegro e vivace, portando un tocco di festa anche in studio. La sua scelta ha fatto sorridere il pubblico e ha creato un’atmosfera più leggera e divertente.

Una puntata più giocosa del solito quella de La Ruota della Fortuna, d'altronde è il giorno più scherzoso dell'anno, il Martedì Grasso che pone fine al Carnevale. La serata è a tema, sono in costume i brillanti musicisti dei Fortuna Five e, naturalmente, è vestita per l'occasione anche la bella Samira Lui, che scopre il segreto d'infanzia del collega Gerry Scotti. Samira Lui, l'abito di Carnevale a La Ruota della Fortuna. Puntata dopo puntata Samira Lui continua a stupire con i suoi outfit vistosi e colorati. Nella puntata del 17 febbraio de La Ruota della Fortuna, in occasione del Martedì Grasso, la conduttrice Mediaset osa ancora di più.