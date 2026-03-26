Nella trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna”, il conduttore apre ogni puntata con un intervento energico rivolto sia al pubblico presente in studio che a quello da casa. Recentemente, una concorrente ha dichiarato di essere pronta per il matrimonio, rivolgendo un messaggio al suo compagno. La puntata si svolge con le consuete dinamiche di gioco, con Gerry Scotti che coinvolge gli spettatori in studio e a casa.

Le puntate de La Ruota della Fortuna iniziano sempre in maniera molto energica, con Gerry Scotti che tenta in tutti i modi di attrarre il pubblico da casa, coinvolgendo poi quello in studio. Quella di giovedì 26 marzo non è stata da meno e, insieme con i concorrenti e con Samira Lui, ha dato il via a un bel po’ di siparietti. Gerry Scotti rock. La prima fase della carriera di Gerry Scotti è stata totalmente a ritmo di musica, dalla radio al FestivalBar, e non solo. Per questo, e per passione personale, apprezza sempre molto i brani che i Fortuna Five scelgono per accoglierlo in studio. Stavolta spazio ai Led Zeppelin. Una sorpresa decisamente gradita per il presentatore, che esordisce così: “ Basta, me ne vado. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia un messaggio al suo Luigi: “Sono pronta al matrimonio”

Articoli correlati

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui pronta a ribattere alle accuse di Corona

La Ruota della Fortuna, Samira Lui ammalia con il look di San Valentino: un cuore per Gerry e LuigiLa puntata di San Valentino de La Ruota della Fortuna non poteva essere come tutte le altre.

Altri aggiornamenti su Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Martedì 24 marzo Video; La ruota della fortuna: Giovedì 19 marzo Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video.

La Ruota della Fortuna, concorrente perde apposta: Un vero gentiluomo, Samira Lui scioccataGerry Scotti ha annunciato una novità importante nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoleì 25 marzo, Samira Lui resta invece estasiata dallo sfidante ... libero.it

La Ruota della Fortuna, la campionessa non ha rivali e Gerry e Samira ballano in studioA La Ruota della Fortuna Gerry e Samira si lasciano andare a un balletto e Karen continua a confermarsi campionessa ... dilei.it

Due programmi, due stili completamente diversi… Da una parte la tensione e il gioco di Affari Tuoi, dall’altra il ritmo e la leggerezza della Ruota della Fortuna. Sono due modi di fare televisione che dividono parecchio… e alla fine la scelta dice molto anche di facebook

«Ruota della Fortuna», la serata perfetta della prof piemontese di Volvera che vince oltre 135mila euro e stupisce tutti x.com