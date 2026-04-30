Saman e il suo sacrificio uccisa 5 anni fa | oggi è un’icona di libertà

Cinque anni fa, la giovane vittima è stata uccisa in circostanze ancora oggetto di indagini. Oggi, nel cimitero di Novellara, si trovano fiori e omaggi sulla sua tomba, mentre la sua storia continua a essere ricordata come un esempio di lotta per la libertà. La famiglia e i rappresentanti della comunità si sono riuniti per commemorare la ragazza, che è diventata simbolo di resistenza.

Novellara (Reggio Emilia), 30 aprile 2026 – Lei giace nel cimitero di Novellara, sotto una lapide candida su cui si posano fiori e omaggi. A pochi passi c’è la tomba di Augusto Daolio, il cantante dei Nomadi morto nel 1992. Pure Saman Abbas, per dirla con ’Io vagabondo’, avrebbe voluto volare nel cielo della vita. Invece finì strozzata e sepolta sotto terra, secondo quanto finora ricostruito per mano dei genitori e di altri tre parenti. Lei, 18 anni, pachistana, si definiva sui social ‘italian girl’. Avrebbe voluto studiare alle superiori e amare chi voleva. Al velo, preferiva jeans e maglietta. Ai passi nel cortile di casa scortata dalla madre, la finestra social sul mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saman e il suo sacrificio, uccisa 5 anni fa: oggi è un’icona di libertà 2026 Epic: Alien King Walks Into a Deadly Trap, But Outsmarts Everyone and Escapes Against All Odds! Notizie correlate Leggi anche: Cosa fa Samantha Fox oggi, l’icona pop degli anni ‘80 compie 60 anni (e continua a reinventarsi) FC 26, FOLLIA SCHWEINSTEIGER: 27 ROSE PER L’ICONA DA 2 MILIONI. VALE DAVVERO IL SACRIFICIO?EA Sports cala il pezzo da novanta: Bastian Schweinsteiger in versione Trophy Titans da 96 OVR è arrivato.