EA Sports ha inserito il calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger nella modalità Trophy Titans con un punteggio di 96. La sua presenza nel videogioco ha suscitato discussioni sui 27 petali di rosa offerti come omaggio all’ex calciatore, il cui valore commerciale si aggira intorno ai 2 milioni di euro. La scelta di dedicargli questa ricompensa ha attirato l’attenzione degli appassionati, tra curiosità e dubbi sulla reale convenienza del gesto.

EA Sports cala il pezzo da novanta: Bastian Schweinsteiger in versione Trophy Titans da 96 OVR è arrivato. Ma il prezzo è da capogiro: 27 sfide totali e un costo che sfiora i 2 milioni di crediti. Ecco la guida definitiva alla SBC più “estrema” della stagione. Le ore 19:00 hanno portato quello che molti definiscono “il boss finale” delle SBC di centrocampo. Bastian Schweinsteiger in versione Trophy Titans è una carta monumentale, un 96 OVR che rasenta la perfezione in ogni singola statistica. Tuttavia, il percorso per sbloccarlo è un vero calvario che metterà a dura prova anche i club più ricchi: serviranno ben 27 squadre per portare il “Comandante” tedesco nella vostra rosa.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, FOLLIA SCHWEINSTEIGER: 27 ROSE PER L’ICONA DA 2 MILIONI. VALE DAVVERO IL SACRIFICIO?

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