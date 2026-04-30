Era la sera del 30 aprile 2021 quando la giovane Saman Abbas venne accompagnata fuori dall’abitazione di via Colombo a Novellara, convinta di partire per un viaggio, lontano da un ambiente familiare che lei sentiva ostile, con l’intenzione dei genitori di farla sposare a un cugino, attraverso un matrimonio forzato a cui Saman non voleva sottostare. Quella notte, forse già nelle prime ore del Primo maggio, avvenne il delitto. Sono trascorsi cinque anni da una vicenda che avrebbe fatto scrivere e parlare a lungo attraverso un "giallo" che ha attirato l’attenzione di milioni di italiani e non solo. Il mistero della scomparsa risolto solo un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Saman, cinque anni dopo. Un ’tempietto’ al casolare. Fiori e pupazzi sulla tomba: "Spero non sia morta invano"

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Saman e il suo sacrificio, uccisa 5 anni fa: oggi è un’icona di libertà; Saman, cinque anni dopo. Un ’tempietto’ al casolare. Fiori e pupazzi sulla tomba: Spero non sia morta invano; Saman Abbas | 5 anni dopo il suo sacrificio scuote l’Italia; Saman e il suo sacrificio uccisa 5 anni fa | oggi è un’icona di libertà.

Saman e il suo sacrificio, uccisa 5 anni fa: oggi è un’icona di libertàLa 18enne pachistana fu ammazzata dalla famiglia perché voleva vivere all’occidentale. La sua tragica fine ha ispirato una legge e spinto altre vittime a ribellarsi ... ilrestodelcarlino.it

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Saverio Migliari (foto), autore e voce narrante del podcast autoprodotto ‘Saman’ (coautore Andrea Basti e musiche di Luca Garuffi,... Leggi l'articolo #podcast - facebook.com facebook