In un mondo spesso dominato dalla velocità e dalla tecnologia, i libri continuano a rappresentare un modo per stimolare e arricchire la mente. Un locale, nato quasi per caso e che quest’anno ha festeggiato cinquant’anni, si distingue come un esempio di preservazione del patrimonio culturale legato alla lettura. Questa libreria ha attraversato vari decenni, mantenendo vivo l’interesse verso il mondo dei libri e delle parole scritte.

I n un mondo grigio dove il patrimonio culturale che le librerie rappresentano sembra essere stato dimenticato c’è un posto che, nato quasi per scommessa, ha appena compiuto 50 anni. Il luogo in questione è la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, libreria e centro culturale di una città che come diceva Manganelli, “non è neppure certo che esista”. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Leggi anche › Premio letterario “Eroine d’Oggi” 2026, il bando è aperto Per quanto ammiri il grande scrittore, vi posso assicurare che Ascoli esiste e esiste e re-siste la Rinascita. Fondata in un sottoscala nel 1976 da un...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché i libri sono un modo per far fiorire la nostra mente. Ecco dunque cinque fiori “di carta” che spero potranno incantarvi e coccolarvi

5 years of love lost to “I’m back”; she was stand-in, left letter, vanished, he goes mad

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“I libri sono un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di immortalità. All'indietro anziché in avanti.” Umberto Eco #Pensieri a #CasaLettori Buon #22aprile x.com