Ladri senza vergogna | furti di fiori ripetuti negli anni da una tomba

A Monterotondo Marittimo, sono stati segnalati ripetuti furti di fiori da una tomba nel corso degli ultimi anni. Gli episodi sono stati riferiti da alcuni residenti e si sono verificati in più occasioni, creando disagio tra chi visita il sito. La situazione è stata portata all'attenzione delle autorità, che stanno indagando per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Monterotondo Marittimo (Grosseto), 7 aprile 2026 – Non è certo uno furto che ’mette in ginocchio’ ma è fastidioso. Per non dire odioso. Come lo sono tutti i furti, ovvio, ma quando si tratta di rubare fiori sulle tombe dei defunti, ripetutamente negli anni, viene da chiedersi davvero dove sia andata a finire l’umana pietà, se non c’è rispetto neanche per chi non può certo difendersi. Nel cimitero di Monterotondo Marittimo, dal 2021 a oggi si sono ripetuti i furti di fiori freschi e non da una tomba. Almeno per quello che ne sappiamo, potrebbe non essere la sola. Nel caso segnalatoci questo scempio va avanti dal 2021, anno in cui per la prima volta i familiari della persona defunta se ne sono accorti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri senza vergogna: furti di fiori ripetuti negli anni da una tomba Giugliano, furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso: la CISL FP denuncia episodi ripetuti e chiede più sicurezzaTornano al centro dell’attenzione i problemi di sicurezza negli ospedali: la CISL FP ha inviato una segnalazione ufficiale al Direttore Sanitario, Dr. Leggi anche: Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fuga Argomenti più discussi: Ladri senza vergogna: furti di fiori ripetuti negli anni da una tomba; Ladri senza scrupoli in azione al cimitero: razziate tombe. Ladri scatenati, furti notturni in panetteria e pizzeriaA Seregno ancora una scorribanda notturna dei ladri ai danni degli esercizi commerciali. Preso di mira il quartiere Ceredo. primamonza.it Ladri senza vergogna rubano al cimiteroA Villa Prati portati via vasi e manufatti in bronzo e rame e depredata una tomba. Almeno una decina le segnalazioni ... ilrestodelcarlino.it I LADRI ENTRATI IN AZIONE IN GRUPPO, L'APPELLO DI MICOL CALDIERO: "CHIUNQUE LA VEDA MI CHIAMI SUBITO" - facebook.com facebook Attenzione ai ladri di contenuti social Zanza-Tube rispettate il diritto d’autore #valeriostaffelli #zanza #dirittodautore x.com