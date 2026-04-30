Cinque anni dopo l'omicidio di Saman Abbas a Novellara, il suo caso continua a suscitare attenzione in Italia. La vicenda ha portato all'adozione di una legge che protegge le vittime di matrimoni forzati, introducendo permessi di soggiorno specifici. La notizia ha riacceso il dibattito pubblico sulla tutela delle persone coinvolte in situazioni di costrizione e violenza, mantenendo alta l'attenzione sulle problematiche legate ai diritti umani.

? Cosa sapere A cinque anni dall'omicidio di Saman Abbas a Novellara, il caso torna centrale.. La legge Saman tutela ora le vittime di matrimoni forzati tramite permessi di soggiorno.. A cinque anni dalla tragica scomparsa di Saman Abbas a Novellara, il ricordo della diciottenne pachistana si trasforma in un potente motore di cambiamento legislativo e sociale per l’intera comunità italiana. Il 30 aprile 2026 segna un anniversario doloroso ma emblematico per la provincia di Reggio Emilia. Nel cimitero di Novellara, dove riposano i resti della giovane vittima delle tradizioni familiari più feroci, i fiori deposti sulla sua lapide non celebrano solo una vita spezzata, ma anche la resilienza di chi ha lottato per il diritto all’autodeterminazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saman Abbas: 5 anni dopo, il suo sacrificio scuote l’Italia

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