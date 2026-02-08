Un San Valentino di memoria e impegno | il film Fiori di Baggio per ricordare Saman Abbas

Il 14 febbraio a Torchiarolo diventa molto più di una semplice giornata di festa. In piazza, i cittadini si riuniscono per ricordare Saman Abbas e riflettere sulla libertà di amare. È un San Valentino che si trasforma in un momento di impegno e memoria, con proiezioni del film

TORCHIAROLO – Quest'anno, il 14 febbraio a Torchiarolo non sarà solo la festa degli innamorati, ma una giornata dedicata alla libertà di amare, al coraggio e alla lotta contro ogni forma di oppressione. Alle ore 10, presso l'Auditorium dell'Oratorio "Giovanni Paolo II", la comunità si riunirà per.

Un cortometraggio realizzato da studenti universitari racconta la storia di Saman Abbas, giovane pakistana uccisa nel 2021 a Novellara per aver rifiutato un matrimonio forzato.

Un padre di Novellara condannato a due anni e quattro mesi per maltrattamenti e induzione al matrimonio, dopo aver minacciato la figlia con il caso Saman Abbas.

