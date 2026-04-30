Cinque anni dopo il delitto di Saman Abbas a Novellara, il casolare in strada Reatino ha cambiato gestione. La proprietà dell'immobile è passata a nuovi proprietari, che hanno avviato lavori di ristrutturazione e rinnovato gli ambienti. La zona circostante rimane sotto osservazione delle forze dell'ordine, mentre le autorità continuano a monitorare eventuali sviluppi legati alla vicenda.

? Cosa sapere A cinque anni dal delitto di Saman Abbas a Novellara, il casolare di strada Reatino cambia gestione.. Il procedimento giudiziario resta in corso mentre la comunità locale mantiene i memoriali nel cimitero.. Cinque anni dopo il delitto che scosse via Colombo a Novellara, i fiori e i peluche depositati sulla tomba di Saman Abbas ricordano una ferita che la comunità locale non ha ancora smesso di sentire. Il 30 aprile 2021 segnò un punto di non ritorno per la provincia reggiana, quando la diciottenne pakistana fu portata fuori dalla propria abitazione con il pretesto di un viaggio, in realtà volto a sottoporla a un matrimonio forzato con un cugino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saman Abbas, 5 anni dopo: il casolare del delitto cambia volto

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