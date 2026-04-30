Un intervento giudiziario ha confermato che i bilanci relativi a una determinata azienda sono in regola, senza irregolarità di natura contabile o finanziaria. Tuttavia, l’opposizione politica ha espresso critiche riguardo alla decisione di mantenere il bonus per 50 dipendenti, definendola un grave errore. La relazione ufficiale ha comunque escluso problemi nelle pratiche amministrative e nelle verifiche di bilancio condotte.

"I bilanci sono in ordine, nessuna grave irregolarità è stata riscontrata, né contabile né finanziaria. Ancora una volta, l’opposizione non fa altro che creare un clima pretestuoso, alimentando confusione e false notizie". Sono le parole dei gruppi di maggioranza che ieri hanno preso la parola in consiglio comunale, che si era riunito per l’approvazione del rendiconto. Una linea fortemente contestata dall’opposizione. Sottolinea il consigliere Davide Nanni (Pd): "Siamo davanti ad una gestione poco oculata del bilancio". La richiesta di votare ieri per evitare di perdere il bonus destinato a una cinquantina di dipendenti dell’ente, addetti al recupero dell’evasione fiscale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvo il bonus per 50 dipendenti : "Bilancio ok, nessuna irregolarità". Ma l’opposizione: "Grave errore"

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