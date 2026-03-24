Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le dimissioni irrevocabili dopo un colloquio con un ministro. La decisione segue polemiche legate a una vicenda che coinvolge anche un'indagine in corso. Il politico ha dichiarato di aver commesso un errore, ma di non aver commesso irregolarità durante il suo operato. La notizia ha generato reazioni nel mondo politico e tra gli osservatori.

Roma - Sottosegretario alla Giustizia annuncia dimissioni irrevocabili dopo colloquio con il ministro Nordio, rivendicando correttezza e responsabilità istituzionale davanti al governo e alla Nazione Andrea Delmastro Delle Vedove ha formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico di sottosegretario alla Giustizia, sottolineando di non aver commesso alcun comportamento scorretto, pur riconoscendo una leggerezza nella gestione di una vicenda recentemente emersa. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, nella quale l’esponente di governo ha ribadito il proprio impegno costante nella lotta alla criminalità, rivendicando risultati concreti ottenuti nel corso del mandato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Delmastro lascia il governo tra polemiche: “Errore, ma nessuna irregolarità”

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