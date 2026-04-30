Salvo i bonus per 50 dipendenti | scontro in Comune sul bilancio

Il Comune ha approvato il bilancio 2025 per mantenere i bonus destinati a 50 dipendenti. La decisione è stata presa per evitare che questi lavoratori perdano i benefit previsti. La delibera riguarda una cifra complessiva di circa due milioni di euro. La discussione ha coinvolto diverse parti all’interno dell’amministrazione comunale, con un intervento deciso sulla questione dei fondi destinati al personale.

? Cosa sapere Il Comune approva il bilancio 2025 per evitare la perdita dei bonus ai dipendenti.. La decisione garantisce 2.300 euro a testa a cinquanta addetti al recupero fiscale.. Il consiglio comunale ha approvato ieri il rendiconto finanziario dell’esercizio 2025, evitando che circa 2.300 euro a testa andassero perduti per una cinquantina di dipendenti addetti al recupero dell’evasione fiscale. La seduta si è aperta in un clima di forte scontro tra la maggioranza e l’opposizione, con la decisione di anticipare la votazione per proteggere il premio di risultato dei lavoratori. Se l’assemblea si fosse riunita secondo la scadenza naturale del 7 maggio, i cinquanta impiegati dell’ente avrebbero perso l’accesso ai bonus vincolati all’approvazione del bilancio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvo i bonus per 50 dipendenti: scontro in Comune sul bilancio Notizie correlate Salvo il bonus per 50 dipendenti : "Bilancio ok, nessuna irregolarità". Ma l’opposizione: "Grave errore""I bilanci sono in ordine, nessuna grave irregolarità è stata riscontrata, né contabile né finanziaria. Scontro sul 'bonus rimpatri', gli avvocati bolognesi: "Disegno politicamente orientato"Da una parte il Quirinale che non concorda, dall'altra gli avvocati e dall'altra ancora i migranti e l’opinione pubblica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salvo il bonus per 50 dipendenti : Bilancio ok, nessuna irregolarità. Ma l’opposizione: Grave errore; Nuove regole bonus edilizi dal 2025: cosa cambia per le detrazioni; Dl 1° maggio, ecco i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington. Salvo il bonus per 50 dipendenti : Bilancio ok, nessuna irregolarità. Ma l’opposizione: Grave erroreApprovato in Consiglio il rendiconto, se l’aula si fosse riunita il 7 maggio addio al premio di risultato. L’assessore Fornasini: Conti solidi. Nanni (Pd): Hanno ammesso la loro colpa speriamo non ... ilrestodelcarlino.it Bonus assunzioni, salario giusto e tutele per i rider: le novità nel decreto Primo maggio del governo MeloniNel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure ... fanpage.it "Si erge a giudice morale" Caso Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio >> https://buff.ly/whePDu6 - facebook.com facebook Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati" x.com