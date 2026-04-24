Scontro sul ' bonus rimpatri' gli avvocati bolognesi | Disegno politicamente orientato

Sul fronte del cosiddetto 'bonus rimpatri' si sono svolti dibattiti tra diverse parti. Il Quirinale ha espresso pareri negativi sulla misura, mentre gli avvocati bolognesi hanno criticato il disegno come politicamente orientato. Contestualmente, anche i migranti e l’opinione pubblica si sono schierati in modo differente rispetto alla proposta, creando un quadro di tensioni e divisioni tra le varie componenti coinvolte.

Da una parte il Quirinale che non concorda, dall'altra gli avvocati e dall'altra ancora i migranti e l’opinione pubblica. Non è solo una battaglia politica quella che si è aperta sul cosiddetto "Bonus Rimpatri", l’articolo del nuovo Decreto Sicurezza che prevede un compenso di 615 euro per i.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza,... Avvocati in rivolta contro il "bonus rimpatri", la presidente dell'Ordine: "No a uso politico della difesa""Il meccanismo identificato dall'articolo 30 bis non può trovare mai attuazione". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatri; Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migranti; Bonus rimpatri, un decreto lava l'altro; Re Start 2025/26 - Remigrazione e rimpatri, scontro politico su sicurezza migranti - 21/04/2026 - Video. Scontro sul 'bonus rimpatri', gli avvocati bolognesi: Disegno politicamente orientatoSotto accusa i 615 euro ai legali per l'uscita dei migranti, presentato dal senatore bolognese, Lisei. Il Governo incassa la fiducia, ma il Quirinale potrebbe costringere a una correzione d'urgenza. P ... bolognatoday.it Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza, alla ... fanpage.it LaC News24. . Dalla tragedia di Catanzaro allo scontro sulla sanità nel Vibonese: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 10.00 - facebook.com facebook Scontro tra auto e tir in A4, lunghe code verso Milano e sulla tangenziale nord x.com