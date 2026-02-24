Rogoredo il presidente Fontana difende Salvini | Giudizi frettolosi del centrodestra? Non sono una colpa

Il presidente Fontana ha commentato la morte di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, attribuendo i giudizi affrettati del centrodestra a una reazione naturale. Fontana ha sottolineato che non considera tale reazione una colpa e ha difeso Salvini, sostenendo che le accuse rapide non devono essere strumentalizzate. La vicenda ha suscitato discussioni tra i membri del centrodestra, che si sono espressi senza attendere approfondimenti ufficiali.

© Ilfattoquotidiano.it - Rogoredo, il presidente Fontana difende Salvini: “Giudizi frettolosi del centrodestra? Non sono una colpa”

"Non mi sembra sia una colpa". Il governatore lombardo Attilio Fontana risponde così ai cronisti che gli chiedono dei giudizi troppo frettolosi del centrodestra sulla morte di Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Tra questi anche il vice premier Matteo Salvini che aveva prontamente espresso la solidarietà "senza se e senza ma" al poliziotto Carmelo Cinturrino che da lunedì è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Ma a Salvini, il presidente (e avvocato) Fontana non si sente di raccomandare maggiore prudenza nel commentare le vicende giudiziarie: "Non do consigli a nessuno".