La nuova truffa che colpisce Whatsapp | arriva da un contatto fidato ma è una trappola l’allarme degli esperti

Negli ultimi mesi, molte persone hanno visto sparire il loro account WhatsApp dopo aver risposto a un messaggio che sembrava innocuo. La trappola arriva da un contatto che si presenta come qualcuno di fidato, ma in realtà è un inganno. Gli esperti avvertono: bisogna fare attenzione, perché ci sono messaggi che cercano di rubare le credenziali o installare malware. La situazione si sta diffondendo rapidamente e molti utenti si sono trovati senza accesso alla chat e ai contatti, senza nemmeno rendersi conto di come sia successo.

Negli ultimi mesi decine di persone stanno perdendo il proprio account WhatsApp dopo aver risposto a un messaggio apparentemente innocuo. È la cosiddetta " truffa della ballerina ", tornata a circolare con forza in diverse zone d'Italia, in particolare in provincia di Reggio Emilia, dove tra le vittime figurano anche amministratori locali. Il meccanismo è semplice ma estremamente efficace: non chiede soldi, non sembra pericoloso e arriva da qualcuno che conosci. Proprio per questo riesce a ingannare così tante persone. La truffa inizia con un messaggio che sembra scritto da un amico, un parente o un conoscente presente nella rubrica.

