Salvarono una ragazza | il ringraziamento del sindaco a due carabinieri

Questa mattina, nel palazzo comunale, il sindaco ha incontrato due carabinieri che il 3 aprile scorso hanno salvato una giovane donna che stava per lanciarsi dal quarto piano della propria abitazione. I militari sono stati accolti con un breve discorso di ringraziamento, dopo aver messo in sicurezza la ragazza e aver evitato che potesse farsi del male. L’evento ha suscitato attenzione in città, portando a un riconoscimento pubblico per il loro intervento.

Questa mattina il sindaco Roberto Dipiazza ha accolto nel Palazzo municipale i carabinieri Valery Gastaldelli e Andrea Silvestri, protagonisti del salvataggio di una giovane che lo scorso 3 aprile stava per lasciarsi cadere dal balcone della propria abitazione al quarto piano.Nel corso.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Per due mandati nel cda di Hera, il ringraziamento del sindaco a Mondardini: "Autorevolezza impareggiabile"“All’interno del consiglio di amministrazione ha partecipato attivamente alle principali scelte strategiche, contribuendo a rafforzare il ruolo... Vigili del fuoco, volontari e protezione civile in prima linea per l'emergenza: il ringraziamento del sindaco di Casalbordino [FOTO]Mentre inizia la conta dei danni e si cerca ancora un disperso, Marinucci in un messaggio pubblico ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Va in fiamme il divano, i vigili del fuoco salvano una ragazza che era svenuta per il fumo respirato; Schiacciato dalla sua auto, lo salvano i Carabinieri; Le cure al Cto di Torino salvano Elsa, 15enne ferita a Crans Montana: dimessa dalla terapia intensiva; Arresto cardiaco per un calciatore diciottenne, i compagni di squadra gli salvano la vita. Salvarono una ragazza: il ringraziamento del sindaco a due carabinieriValery Gastaldelli e Andrea Silvestri sono stati protagonisti del salvataggio di una giovane che lo scorso 3 aprile stava per lasciarsi cadere dal balcone della propria abitazione ... triesteprima.it Salva un ragazzo dal pestaggio, picchiato da una baby gang: «Non potevo girarmi dall’altra parte»Un episodio di violenza che riporta al centro il tema della sicurezza ma anche del coraggio civile. A raccontarlo è l'emiliano Mino Spano, protagonista di ... ravennaedintorni.it Trieste premia due carabinieri che salvarono una giovane dal balcone: riconoscimento per coraggio e professionalità. #Friuli #Trieste #Cronaca x.com Buon 25aprile a tutti! A chi onora le feste, a chi non ed anche a chi fa finta di onorarle! Quando i nazisti volevano giustiziare alcuni compaesani del paese dove vivo, tra loro c’era anche mia nonna, si salvarono per puro caso, con un intervento provvidenziale d - facebook.com facebook