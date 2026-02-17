Gli stati generali dell’agricoltura Dai giovani alle aree interne | Qui sta il futuro delle Marche

Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha partecipato ieri a Loreto alla riunione dell’Osservatorio regionale sulle politiche agricole, dove si è discusso di come rilanciare l’agricoltura nelle Marche. La strategia regionale si concentra sui giovani e sulle aree interne, ritenute il vero motore del futuro del settore. Durante l’incontro, è stato sottolineato che il settore primario rappresenta ancora oggi una leva fondamentale per l’economia locale, con particolare attenzione alle zone più svantaggiate. Un esempio concreto è la proposta di incentivare i giovani agricoltori a investire nelle aziende agricole di montagna, per contrastare lo sp

LORETO (Ancona) La centralità del settore primario (agricolo) nel sistema economico regionale. Da qui muove i passi la strategia della Regione, tracciata ieri a Loreto dall’Osservatorio regionale sulle politiche agricole, alla presenza del ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Le Marche non sono una regione dell’Italia centrale, le Marche sono centrali per l’Italia", ha detto Lollobrigida, rivendicando tra i risultati del dicastero di "avere scongiurato i tagli del 20% alle risorse per l’agricoltura previsti dall’Unione europea, anzi incrementando di un miliardo gli aiuti agli agricoltori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli stati generali dell’agricoltura. Dai giovani alle aree interne: "Qui sta il futuro delle Marche" Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italiane L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha aperto una petizione online per chiedere un intervento concreto sulle zone interne del Paese. Il ministero dell'Agricoltura approva il progetto "Valorizzazione dei prodotti della montagna e delle aree interne" del parco Sirente Velino Il ministero dell'Agricoltura ha dato il via libera a un progetto del Parco Sirente Velino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il 19 e 20 febbraio a Roma gli Stati generali dei piccoli Comuni; Livorno, al via gli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro; Infanzia e adolescenza. Amministrazione incontra Stati Generali. Positivo avvio di un percorso condiviso per un Piano; A Roma gli Stati generali dei piccoli Comuni - Aise.it. Gli stati generali dell’agricoltura. Dai giovani alle aree interne: Qui sta il futuro delle MarcheA Loreto il ministro Lollobrigida: dal governo 40 milioni in contributi per aiutare la cerealicoltura. Acquaroli: Zes, spinta fondamentale. Rossi: Bandi secondo priorità, basta risorse a pioggia . msn.com CANALE MONTERANO TRA I COMUNI PROTAGONISTI DEGLI STATI GENERALI DEI PICCOLI COMUNIGli Stati Generali si svolgeranno a Roma il 19 e 20 Febbraio in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., ... lagone.it FIRMA ADESSO! PER GLI STATI UNITI D’EUROPA FIRMA QUI https://www.pdeuropa.eu/campagne/stati-uniti-europa-ora/ Come delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo abbiamo promosso l’appello “Verso gli Stati Uniti d’Europ - facebook.com facebook Qui spiegato perché raggiungere l'indipendenza degli Stati Uniti nel breve o medio periodo è quasi impossibile. x.com