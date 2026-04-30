Salewa presenta la nuova collezione speed hiking e crea una playlist per ogni capo a seconda di come vivi la montagna

Salewa ha lanciato una nuova collezione dedicata al speed hiking, offrendo capi pensati per chi affronta la montagna in modo rapido e dinamico. Per accompagnare questa linea, è stata creata una playlist specifica per ogni capo, in modo che gli appassionati possano ascoltare musica adatta alle diverse modalità di vivere l’esperienza in quota. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dai redattori, anche se gli acquisti attraverso i link affiliati possono generare commissioni per la testata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per Salewa lo speed hiking va oltre la semplice attività sportiva, ma diventa un vero e proprio modo di vivere la montagna che si basa sul ritmo di ognuno di noi. Al punto da creare una collezione interamente dedicata e una playlist formata da tre brani che si basano sui Bpm del battito cardiaco e che identificano tre profili di camminatori. Ma come si è passati da un concetto di velocità in montagna a una filosofia che rimette al centro l’attività sportiva svolta con consapevolezza? Andiamo con ordine.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Salewa presenta la nuova collezione speed hiking e crea una playlist per ogni capo a seconda di come vivi la montagna Notizie correlate Leggi anche: La collezione Fischer adatta a ogni esigenza Smartwach per i 500 anni della fabbrica d’armi Ecco la borsa fatta con materiali di recupero. In montagna con l’abito più giusto. Garmin, ode a Beretta La Truccheria Cherie presenta la sua nuova collezione sposa 2026: un progetto che nasce in Sicilia e si afferma come visione internazionale della bellezza contemporanea.