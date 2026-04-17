La Truccheria Cherie presenta la sua nuova collezione sposa 2026

La Truccheria Cherie ha annunciato la presentazione della sua collezione sposa 2026, realizzata in Sicilia. La linea si propone di interpretare la bellezza moderna, con creazioni pensate per un pubblico internazionale. La collezione comprende diversi modelli che combinano elementi tradizionali e innovativi, destinati a matrimoni di diversi stili. L'azienda ha reso noto il lancio attraverso i canali ufficiali e sui social media.

: un progetto che nasce in Sicilia e si afferma come visione internazionale della bellezza contemporanea. Firmata dalla direzione creativa di Orazio Tomarchio, la collezione rappresenta un’evoluzione significativa nel linguaggio del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Giorgio Armani: la nuova collezione rivive nella sua casa di MilanoLa nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove… La nuova campagna Primavera... Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale La... Tutti gli aggiornamenti La Truccheria Cherie presenta la nuova collezione sposa TurandotIn un connubio perfetto tra eleganza, forza e innovazione, è stata lanciata la nuova collezione make sposa per la primavera/estate 2025 firmata La Truccheria Cherie. La collezione si ispira alla ... cataniatoday.it Turandot, la nuova collezione sposa firmata Orazio Tomarchio per La Truccheria CherieIn un connubio perfetto tra eleganza, forza e innovazione, La Truccheria Cherie lancia la nuova collezione make sposa per la primavera/estate 2025. La collezione si ispira alla Turandot ed è un ... blogsicilia.it