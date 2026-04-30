Salerno stagione balneare con restrizioni | divieti in sette tratti della costa

A Salerno, l'apertura delle spiagge per la stagione balneare è stata annunciata dal Comune, ma sono state introdotte restrizioni in sette tratti della costa. Queste limitazioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse aree della zona balneare, dove sono stati stabiliti divieti di accesso e utilizzo. La decisione coinvolge specifici tratti di spiaggia, con alcune zone che restano interdette o soggette a regole particolari.

Il Comune di Salerno ha ufficialmente avviato la stagione balneare, ma l’apertura delle spiagge è accompagnata da una serie di limitazioni rilevanti. Un’ordinanza firmata dal commissario straordinario Vincenzo Panico ha infatti stabilito il divieto di balneazione in sette tratti specifici del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Stagione balneare al via il primo maggio, ma solo sulla carta: i tratti di costa vietati e il nodo MondelloIn teoria, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che recepisce il decreto regionale sui tratti di mare vietati, la stagione... Via alla stagione balneare a Napoli: la mappa delle acque balneabili in città e i divieti previstiIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mare inquinato a Salerno, 7 zone off-limits: stop balneazione su 1 km di costa; Mare eccellente nel salernitano: i nuovi dati dell'Arpac, pochissime le criticità; CETARA, ECCO LA SPIAGGIA PIU’ LUNGA: LAVORI QUASI ULTIMATI; Maiori, la giunta vara la delibera salva-estate per gli stabilimenti balneari. Mare inquinato a Salerno. Stop alla balneazione in alcuni tratti di litoraleCon i primi caldi a Salerno ha ufficialmente preso il via la stagione balneare. Proprio negli ultimi giorni, però, il Commissario straordinario del Comune ha firmato una specifica ordinanza che vieta ... ondanews.it Salerno, via alla stagione balneare: divieti in alcuni tratti del litoraleNegli ultimi giorni, però, il Commissario straordinario del Comune ha firmato un’ordinanza che vieta la balneazione in alcune aree del litorale ritenute non idonee a causa dell’inquinamento. agro24.it Non sai ancora cosa fare questo weekend Il grande cinema ti aspetta da Salerno al Cilento! Che tu voglia emozionarti con il biopic su Michael Jackson o scoprire le nuove peripezie de "Il Diavolo Veste Prada 2", abbiamo la guida perfetta per te. Clicca il - facebook.com facebook