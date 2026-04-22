Via alla stagione balneare a Napoli | la mappa delle acque balneabili in città e i divieti previsti

A Napoli è iniziata ufficialmente la stagione balneare 2026, con l’autorizzazione del sindaco che ha firmato l’ordinanza. La stagione si svolgerà dal primo maggio fino al 30 settembre e riguarda le aree di spiaggia e le acque considerate balneabili in città. Sono stati definiti anche i divieti e le zone in cui è vietato nuotare o sostare durante questo periodo.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal 1° maggio al 30 settembre 2026.Il provvedimento recepisce le classificazioni della Regione Campania basate sui monitoraggi ARPAC, delineando.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli-Chelsea, scattano i divieti previsti in città per il match di Champions LeagueIn occasione dell’incontro di Champions League Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio "Diego Armando... Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaTempo di lettura: 2 minutiRisultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell’isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ostia, arrivano le concessioni e riaprono sette stabilimenti: Via alla stagione balneare; Turismo, al via la stagione balneare 2026: sicurezza e accoglienza al centro dell'ordinanza regionale; Stagione balneare al via il 17 maggio per Ostia, Castelporziano e Capocotta. Ecco chi aprirà e chi no; Stagione balneare 2026, tutto pronto per l’inizio: le date (e le regole) in Emilia Romagna. Al via la stagione balneare a Napoli, ecco i tratti 'eccellenti' e i divietiIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l'ordinanza che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal 1° maggio al 30 settembre. Il provvedimento recepisce le ... ansa.it Ostia: stagione balneare al via tra sequestri, ritardi e incertezzeOstia, 22 aprile 2026 – E’ avvolto nelle nebbie il futuro della stagione balneare per Ostia, Castelporziano e Capocotta. L’unica notizia pressochè certa è che le attività, quelle in regola, a quanto ... ilfaroonline.it Regione, via libera al piano triennale e al programma annuale per l’emigrazione - facebook.com facebook Irregolarità Tari via Sms, ma è una truffa: ecco cosa fare x.com