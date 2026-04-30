Salerno sciacallaggio al Ponte dei Diavoli | ferito il monumento

A Salerno, un uomo straniero ha cercato di rimuovere alcuni blocchi di pietra dall'acquedotto di via Arce, vicino al Ponte dei Diavoli. Durante l’atto, il monumento ha subito danni. La scena è stata notata da alcuni passanti e segnalata alle autorità, che sono intervenute sul posto per bloccare l’uomo e verificare la situazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

? Cosa sapere Un uomo straniero ha tentato di sottrarre blocchi di pietra dall'acquedotto di via Arce a Salerno.. La Soprintendenza avvia sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del Ponte dei Diavoli.. Un uomo di nazionalità straniera ha danneggiato l’antico Acquedotto Medievale in via Arce a Salerno, tentando di sottrarre blocchi di pietra per rivenderli come souvenir. L’atto vandalico contro il monumento, noto come Ponte dei Diavoli, ha spinto la Soprintendenza a intervenire immediatamente per proteggere un simbolo identitario dove, secondo la tradizione, i quattro fondatori della Scuola Medica Salernitana si incontrarono. La tranquillità che dovrebbe regnare tra i vicoli e le pietre storiche della città è stata interrotta da un gesto di puro sciacallaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, sciacallaggio al Ponte dei Diavoli: ferito il monumento Notizie correlate L'hockey piange "Brandina" mito dei Diavoli MilanoHa atteso il momento più alto che l’hockey ghiaccio della sua città, Milano, abbia mai vissuto: l’Olimpiade. Leggi anche: Incidente in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella: coinvolti un'auto e un ciclista, un ferito al CTO