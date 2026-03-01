L' hockey piange Brandina mito dei Diavoli Milano

Ha atteso il momento più alto che l’hockey ghiaccio della sua città, Milano, abbia mai vissuto: l’Olimpiade. Forse ha anche saputo che il capoluogo, presto, potrebbe avere di nuovo una squadra. Poi Giampiero Branduardi ha definitivamente ammainato la bandiera della leggendaria “Linea Piranesi”. La componevano, insieme a lui, Giancarlo Agazzi ed Ernesto Crotti. Giampiero, del terzetto, a 89 anni - era nato il 28 agosto 1936 - era l’ultimo in vita. Era la linea d’attacco A-B-C, composta da ragazzi cresciuti nei pressi del Palaghiaccio di via Piranesi, appunto. Branduardi calzò i pattini molto presto, complice la mamma che lavorava alla Frigoriferi Milanesi, adiacente all’impianto, uno dei più belli d’Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

