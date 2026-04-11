Incidente in corso Moncalieri all' altezza del ponte Isabella | coinvolti un' auto e un ciclista un ferito al CTO
Sabato 11 aprile, intorno alle 18.30, si è verificato un incidente in corso Moncalieri, vicino al ponte Isabella. Coinvolti un'auto e un ciclista, con quest'ultimo rimasto ferito e trasportato al CTO. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i controlli.
Erano circa le 18.30 di sabato, 11 aprile, quando un incidente è stato registrato in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella. Coinvolti nel sinistro un'auto e un ciclista che, ferito nell'impatto, è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito in condizioni critiche al CTO di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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