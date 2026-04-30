Salerno malore in via Dalmazia | muore un uomo nei pressi della Cittadella Giudiziaria

Un uomo di circa 60 anni è morto ieri nel pomeriggio a Salerno, dopo aver accusato un malore improvviso in via Dalmazia, vicino alla Cittadella Giudiziaria. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La zona è stata interessata da rallentamenti nel traffico a causa dell'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di emergenza.

Dramma nel centro di Salerno: inutili i soccorsi, traffico rallentato nella zona. Tragedia nel pomeriggio di ieri a Salerno, dove un uomo di circa 60 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso in via Dalmazia, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. I soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Rossa, un’ automedica e la Polizia Municipale. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Traffico rallentato in centro. L’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, malore in via Dalmazia: muore un uomo nei pressi della Cittadella Giudiziaria Notizie correlate Incidente in A2 nei pressi dello svincolo di Padula: muore un uomoDue incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano. Furto in pieno centro di Salerno: rubato cellulare nei pressi della stazioneUn uomo è rimasto vittima di un furto con destrezza in pieno giorno su Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, nel tratto prospiciente la stazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Salerno, si sente male in via Dalmazia: morto 60enne; Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria; Malore davanti alla Cittadella giudiziaria, uomo si accascia in strada e muore; Malore davanti alla Cittadella giudiziaria, uomo si accascia in strada: decisivi i primi soccorsi. Salerno, malore in via Dalmazia: muore un uomo nei pressi della Cittadella GiudiziariaDramma nel centro di Salerno: inutili i soccorsi, traffico rallentato nella zona. Tragedia nel pomeriggio di ieri a Salerno, dove un uomo di circa 60 anni ... zon.it Malore fatale in centro a Salerno, muore uomo nei pressi della Cittadella GiudiziariaStampa Tragedia in serata nel centro di Salerno, dove un uomo di circa 60-70 anni è stato stroncato da un infarto nei pressi della Cittadella Giudiziaria di Salerno. Immediato l’intervento dei sanitar ... salernonotizie.it Malore fatale in centro a Salerno, muore uomo nei pressi della Cittadella Giudiziaria - facebook.com facebook