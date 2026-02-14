Sicurezza sì ma con regole chiare | a Riccione Fratelli d' Italia incalza su autovelox e decoro urbano

A Riccione, il partito Fratelli d’Italia ha sollevato il problema degli autovelox e del decoro urbano, dopo che alcuni cittadini si sono lamentati di multe improvvise e di spazi pubblici trascurati. La questione è diventata protagonista del consiglio comunale, con richieste di norme più trasparenti e interventi concreti per migliorare l’aspetto della città.

Il capogruppo Stefano Paolini chiede chiarezza sull'omologazione del dispositivo e interventi urgenti su verde, giochi e sicurezza stradale alla Colombarina Autovelox e degrado urbano finiscono al centro dello scontro politico in consiglio comunale a Riccione. Fratelli d'Italia si dice insoddisfatta delle risposte fornite dall'amministrazione sulla regolarità del dispositivo alla curva del Fattore e sulle condizioni dell'area Colombarina. Il capogruppo Stefano Paolini chiede chiarezza sull'omologazione dell'impianto e interventi urgenti per sicurezza e decoro. "Nel primo caso, cioè l'autovelox, si tratta di uno strumento che continua a garantire un numero elevato di sanzioni ma anche di ricorsi nella stragrande maggioranza persi dall'amministrazione comunale che viene costretta a risarcire - sostiene Paolini -.