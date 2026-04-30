Salerno all’avanguardia nella sicurezza | al via il progetto Io mi proteggo contro le sos

A Salerno è stato avviato il progetto “Io mi proteggo – braccialetti che proteggono, voci che contano”, volto a rafforzare le misure di sicurezza per le persone vulnerabili. L'iniziativa prevede l'uso di dispositivi di emergenza, come braccialetti, e coinvolge diverse figure istituzionali per garantire interventi tempestivi. La presentazione si è svolta oggi, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tutela delle fasce più a rischio.

AGI - Il progetto “Io mi proteggo – braccialetti che proteggono, voci che contano”, presentato ufficialmente il 28 aprile 2026 a Salerno presso il Centro Antiviolenza Febe, rappresenta una risposta istituzionale e tecnologica di portata senza precedenti contro il fenomeno del “drink spiking” e della violenza facilitata da sostanze. Promossa dall’associazione La Crisalide in Rete A.P.S. in stretta sinergia con i propri Centri Antiviolenza (CAV), l’iniziativa ha saputo catalizzare l’attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, dell’Ordine dei Farmacisti e del Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Salerno, creando una rete di protezione capillare che si estende dalle aule scolastiche alle piazze della movida.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Salerno all’avanguardia nella sicurezza: al via il progetto “Io mi proteggo” contro le sos... Notizie correlate Braccialetti reattivi e formazione: Salerno lancia “Io mi Proteggo” contro le sostanze alteranti nei drinkTempo di lettura: 2 minutiPresso il Centro Antiviolenza Febe, si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto “Io mi proteggo – braccialetti che... Twinfall: in cosa consiste il progetto all'avanguardia per la sicurezza del territorio leccheseIn un contesto di urgenza nazionale in cui l’Italia affronta la sfida cruciale legata al dissesto idrogeologico con il 94% dei comuni a rischio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tecnici e ingegneri cercasi in provincia di Salerno: settore aeronautico; Comizio di De Luca al Teatro delle Arti, Forte (M5S) chiede chiarimenti al Comune di Salerno; Dialisi a domicilio, riuscito trapianto al rene per il paziente zero; Battipaglia al centro dell'innovazione sanitaria: il Santa Maria della Speranza polo nazionale per la rianimazione e la realtà virtuale. Salerno all’avanguardia nella sicurezza: al via il progetto Io mi proteggo contro le sosAGI - Il progetto Io mi proteggo – braccialetti che proteggono, voci che contano, presentato ufficialmente il 28 aprile 2026 a Salerno presso il Centro Antiviolenza Febe, rappresenta una risposta is ... msn.com Salerno, spaccio di hashish e marijuana: pusher arrestato dai carabinieri - facebook.com facebook