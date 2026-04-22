Twinfall | in cosa consiste il progetto all' avanguardia per la sicurezza del territorio lecchese

A Lecco è stato avviato un progetto innovativo dedicato alla sicurezza del territorio. L'iniziativa si inserisce in un quadro nazionale in cui il 94% dei comuni si trova a dover gestire rischi legati a frane, alluvioni ed erosione costiera. La crescita dei fenomeni climatici estremi rende necessarie strategie di intervento più avanzate e coinvolgenti. Il progetto si propone di affrontare queste emergenze con soluzioni tecnologiche e metodi di gestione più efficaci.