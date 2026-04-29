Braccialetti reattivi e formazione | Salerno lancia Io mi Proteggo contro le sostanze alteranti nei drink

A Salerno è stato presentato il progetto “Io mi Proteggo – braccialetti che proteggono, voci che contano” presso il Centro Antiviolenza Febe. L'iniziativa, promossa da La Crisalide in Rete A, prevede l'uso di braccialetti reattivi e un percorso di formazione per sensibilizzare sui rischi delle sostanze alteranti nei drink. La presentazione ha coinvolto diverse figure e ha avuto l’obiettivo di rafforzare la tutela di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Presso il Centro Antiviolenza Febe, si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto “ Io mi proteggo – braccialetti che proteggono, voci che contano ”, un’iniziativa di alto valore sociale promossa da La Crisalide in Rete A.P.S. in sinergia con i suoi Centri Antiviolenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, l’ Ordine dei Farmacisti, il Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Salerno e la rete territoriale. L’evento ha illustrato le linee guida di un intervento multidimensionale che ha introdotto l’utilizzo di braccialetti reattivi capaci di cambiare colore in presenza di sostanze alteranti nei drink, ponendo la tecnologia al servizio dell’autodeterminazione delle giovani donne.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Braccialetti reattivi e formazione: Salerno lancia “Io mi Proteggo” contro le sostanze alteranti nei drink Notizie correlate Le iniziative per distribuire gratuitamente i kit che rilevano sostanze pericolose nei drinkIn alcune farmacie delle province di Roma e di Venezia è iniziata la distribuzione di dispositivi che rilevano la presenza di sostanze stupefacenti... Sostanze stupefacenti nei drink, un rischio reale. Roma e Venezia sensibilizzano sul temaIn vista dell’8 marzo sia Roma che Venezia hanno scelto di prendere parte a un’iniziativa sperimentale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Salerno, io mi proteggo: braccialetti per tutelare i giovani; Tecnologia e prevenzione: a Salerno arrivano i braccialetti contro la droga dello stupro.