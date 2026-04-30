Sala professori | dal conflitto alla fiducia Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi | capire le dinamiche gestire le tensioni lavorare insieme

Da orizzontescuola.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati programmati quattro incontri dedicati alle dinamiche relazionali tra docenti, con l’obiettivo di analizzare le tensioni e migliorare la collaborazione. Questi incontri si concentrano sulle competenze relazionali, fondamentali per il buon funzionamento del lavoro in team e per il benessere quotidiano degli insegnanti. La serie di incontri si propone di offrire strumenti pratici per capire le interazioni tra colleghi e favorire un clima di fiducia all’interno delle scuole.

Le competenze relazionali tra colleghi sono una componente decisiva del lavoro docente: incidono sul benessere quotidiano, sulla qualità del lavoro in team, sulla tenuta professionale nel tempo. Eppure trovano raramente spazio nei percorsi di formazione — si dà per scontato che si apprendano sul campo. Quello stesso campo, però, è spesso ciò che produce la. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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