Sala professori | dal conflitto alla fiducia Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi | capire le dinamiche gestire le tensioni lavorare insieme

Sono stati programmati quattro incontri dedicati alle dinamiche relazionali tra docenti, con l’obiettivo di analizzare le tensioni e migliorare la collaborazione. Questi incontri si concentrano sulle competenze relazionali, fondamentali per il buon funzionamento del lavoro in team e per il benessere quotidiano degli insegnanti. La serie di incontri si propone di offrire strumenti pratici per capire le interazioni tra colleghi e favorire un clima di fiducia all’interno delle scuole.

Le competenze relazionali tra colleghi sono una componente decisiva del lavoro docente: incidono sul benessere quotidiano, sulla qualità del lavoro in team, sulla tenuta professionale nel tempo. Eppure trovano raramente spazio nei percorsi di formazione — si dà per scontato che si apprendano sul campo. Quello stesso campo, però, è spesso ciò che produce la. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Sesto Ulteriano, 74 addetti firmano un esposto alla Prefettura: “Pressioni e tensioni create da colleghi, così non si riesce a lavorare”Sesto Ulteriano (Milano) – Non un disagio generico, non un malessere senza volto, ma una denuncia precisa: secondo 74 lavoratori del sito di un... Quattro incontri alla sala Auser per ’Sostenere chi sostiene’Presso la sala Auser di via della Solidarietà a San Piero in Bagno, nell’ambito dell’iniziativa "Sostenere chi sostiene", sono in calendario quattro...