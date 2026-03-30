A Sesto Ulteriano, 74 lavoratori hanno consegnato un esposto alla Prefettura, segnalando pressioni e tensioni da parte di alcuni colleghi che compromettono le condizioni di lavoro. I firmatari chiedono interventi per ripristinare un ambiente lavorativo più sereno e sicuro, descrivendo situazioni di conflitto che rendono difficile mantenere un clima professionale adeguato.

Sesto Ulteriano (Milano) – Non un disagio generico, non un malessere senza volto, ma una denuncia precisa: secondo 74 lavoratori del sito di un fornitore di GLS di Sesto Ulteriano, le criticità emerse negli ultimi mesi sarebbero state determinate da comportamenti messi in atto da altri lavoratori, o da gruppi di lavoratori, che avrebbero finito per compromettere l’organizzazione del sito e il clima interno. È questo il cuore dell’ esposto trasmesso alla Prefettura di Milano, firmato da 74 addetti al magazzino e presentato come iniziativa “autonoma e volontaria” per tutelare il diritto a lavorare in condizioni regolari, sicure e rispettose delle norme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sesto Ulteriano, 74 addetti firmano un esposto alla Prefettura: “Pressioni e tensioni create da colleghi, così non si riesce a lavorare”

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