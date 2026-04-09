Quattro incontri alla sala Auser per ’Sostenere chi sostiene’

Nella sala Auser di via della Solidarietà a San Piero in Bagno si sono tenuti quattro incontri nell’ambito dell’iniziativa ’Sostenere chi sostiene’. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti e si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli incontri sono stati programmati per approfondire temi legati al supporto e alla solidarietà, coinvolgendo relatori e pubblico locale. La discussione si è concentrata su aspetti pratici e operativi di questa attività.

Presso la sala Auser di via della Solidarietà a San Piero in Bagno, nell’ambito dell’iniziativa "Sostenere chi sostiene", sono in calendario quattro incontri di promozione del benessere psico-fisico e della conoscenza dei Servizi del territorio, dedicati a chi si prende cura di persone fragili e non autosufficienti. Questo il programma dell’iniziativa promossa dall’ Ausl della Romagna: Martedì 14 aprile, dalle 14,30 alle 16,30, incontro con la Psicologa sul tema "Prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri".. Martedì 21 aprile, dalle 14,30 alle 16,30, intervento della Dietista che terrà una relazione su "Seguire una sana alimentazione senza rinunciare alla tradizione per sé stessi e la persona assistita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro incontri alla sala Auser per ’Sostenere chi sostiene’ Leggi anche: Referendum, Peter Gomez: “Previti? È condannato per corruzione dei giudici, chi sostiene il sì non dovrebbe volerlo ai propri incontri” Arte, storia, musica e salute: al centro Gino Strada quindici incontri dell’Upel-AuserTorna anche per la primavera 2026 il ciclo di incontri socio-culturali promosso dall’Amministrazione comunale di Montegrotto Terme in collaborazione... Temi più discussi: Quattro incontri alla sala Auser per ’Sostenere chi sostiene’; Alessandro Barbero, quattro incontri al Salone del Libro 2026: i temi e le date, come e quando prenotarsi; Uno spazio... in connessione - Aprile 2026; A Bassano un mese di incontri dedicati al benessere e alle relazioni: quattro appuntamenti per tutta la comunità. Alessandro Barbero, quattro incontri al Salone del Libro 2026: i temi e le date, come e quando prenotarsiAlessandro Barbero al Salone Internazionale del Libro 2026, ovviamente, ci sarà. Fuori il programma della 38esima edizione che andrà in scena a Torino dal 14 al 18 maggio tra gli ampi spazi del ... torinotoday.it Design 4 Future nel Tigullio: quattro incontri tra LNI e Liguria Design per una nautica accessibileQuattro appuntamenti nelle Sezioni LNI del Tigullio accompagnano la quinta edizione del Tigullio Design District. Design 4 Future mette al centro il legame tra design, accessibilità e innovazione nell ... nauticareport.it Laboratorio rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni Quattro incontri ad aprile e maggio per disegnare, tagliare, incollare e colorare A cura di Daniela Magodi Centro Marcolini, Via Fermi 7A Montichiari Info e prenotazioni 346 8631 711 Cost - facebook.com facebook