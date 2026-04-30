Sabato 3 e domenica 3 maggio verifica dei sistemi di allarme della centrale di Caorso

Sabato 2 e domenica 3 maggio verrà eseguita una prova dei sistemi di preallarme e allarme presso la centrale nucleare di Caorso. La verifica interesserà i sistemi di sicurezza e di allarme dell’impianto, con l’obiettivo di controllare il funzionamento delle apparecchiature di rilevamento. L’attività si svolgerà in due giornate consecutive, senza indicazioni di eventuali interruzioni o impatti sull’operatività dell’impianto.

Sarà effettuata sabato 2 e domenica 3 maggio prossimi, presso la centrale nucleare di Caorso la prova dei sistemi di preallarme e allarme dell’impianto. Tale attività prevede l’attivazione del suono continuo e bitonale delle sirene per alcuni minuti in diversi momenti della giornata. Questa prova.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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